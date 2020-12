VIDEO | Nipiraamatu toimetaja näitab ette: kuidas külmikut puhastada ja seal korda hoida 

1. Mõistlik on lülitada külmik selle puhastamise ajaks välja, et mitte energiat kulutada.

2. Võta kõik toiduained külmikust välja ja viska vanaks läinud asjad minema. Kui hoiad vanemaid asju külmikus eespool, vähendad olukordi, kus pead toitu minema viskama.

3. Eemalda külmikust riiulid ja sahtlid ning pese need sooja seebiveega puhtaks. Lase kuivada.

4. Pese ka kõik külmiku pinnad sooja seebiveega puhtaks. Eemalda kõik toiduosakesed kapi nurkadest.

5. Ebameeldiva lõhna saab eemaldada, kui pesed külmikut äädikaveega. Äädikas aitab ka hallitust eemaldada.

6. Paar korda aastas liiguta külmik seinast eemale ja tõmba tolmuimejaga puhtaks külmiku tagumine sein ning jahutusribid.

7. Ära unusta puhastada ka uksel olevaid tihendeid ja külmiku välimisi pindu.

8. Pane riiulid ja sahtlid oma kohale tagasi.

9. Pane toiduained tagasi külmikusse ja lülita see uuesti käima.