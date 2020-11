LIIGUTAV LUGU: isa alkoholism mõjutab mind siiani! 

Heleniga kohtudes pole meie jututeema lihtsate killast – räägime tema nooruspõlve varjutanud isa alkoholismist. Naine on veidi nukker, kuid soostub oma lugu jagama seetõttu, et on kümme aastat tagasi lahkunud isaga rahu teinud.

Helen (35) meenutab, et ema sõnul ilmnesid esimesed märgid isa alkoholi kuritarvitamisest juba noorena – kõik mehe peod lõppesid n-ö laua all. „Olgugi et isa iga päev jõi, oli ta siiski tubli ja käis tööl. Rahaprobleeme meil ei olnud. Ei tea, mis seisukorras ta tööl täpselt oli, kuid tundub, et seda tolereeriti,“ mõtiskleb naine. Ta mäletab siiski ka päevi, mil isa poolest päevast koju tuli ja magama läks.