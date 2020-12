PÕHJALIK ÕPETUS | Järgi magamistoas neid põhimõtteid ning naudid pikka ja mõnusat ööund! 

Kuigi öeldakse, et köök on kodu süda ja võiks ju arvata, et tähtsaim koht majas, siis tegelikult veedad sa magamistoas palju enam aega, mis sellest, et sa pole siis ärkvel. Ideaalis möödub lausa üks kolmandik päevast magades ja uueks päevaks energiat kogudes. Seega ei tasu magamistuba alahinnata ja teiste ruumide ees vaeslapse rolli jätta, sest halb une kvaliteet mõjutab oluliselt sinu ärkveloleku aega. Ja üldse mitte positiivselt.

Kui märkad ärgates enda ümber koristamata ruumi, oled sa virgununa juba väsinud.

Kõik asjad tekitavad energiat. Seega vaata, et esemed magamistoas esindaksid armastust, rahu, harmooniat ja naudingut. Kord ja puhtus on väga olulised. Lisaks mõjutavad sind ka värvid ja mustrid, mida toas näed, materjalid, mida puutud, ja isegi mööbli asetus toa suhtes.

Parimad värvid magamistuppa on heledad, neutraalsed ja mahedad, sest need on juba oma olemuselt rahulikud, soodustades head und. Foto: Liana Mikah/Unsplash

Pane põhiasjad paika

Feng shui õpetuse järgi peaks voodi asuma sissepääsust kõige kaugemas nurgas ja toas asetsema nii, et voodis olles näeksid ust ja samas ka akent. Kui uks ja voodi asuvad vastakuti, pane nende vahele rippuma lamp, tuulekell või kristallid, et aeglustada aktiivset energia liikumist. Negatiivseid võnkeid hajutavad ka magamistoa ukselingile riputatud kellukesed.

Avausi võiks olla toas võimalikult vähe, ideaalis üks väike aken ja uks. Sel moel tekib sul magamistoas turvaline tunne. Samadel põhjustel, et sa tunneksid end voodis kindlalt, peaks olema voodil nii peats kui ka jaluts.