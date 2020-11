Lase sõrmusel kõneleda! 6 erinevat kihlasõrmuse lõiget, mis ütlevad nii mõndagi

Pruutpaar on traditsioone hindav ja pigem konservatiivne, samas väga kokkuhoidev ja teineteisele truu. Teie abielus on võrdselt ära jagatud kohustused ning paika pandud kaugemad ja lühiajalisemad plaanid. Kogute ühiste eesmärkide jaoks raha ja investeerite üksmeelselt harmoonilisse tulevikku. Teinekord pole aga võimalik kõike ette planeerida, tervitage siis suurenevat peret meeldiva üllatustundega ja nautige ka seda ettearvamatust, mida lapsevanemaks saamine endaga kaasa toob.

Klassikaliselt ümar lõige. Foto: Oana Craciun / Unsplash

Hindate kvaliteeti ega pea vahel ka suuremaid kulutusi liigseks, et näidata teineteisele kiindumust ja pühendumust. Olles võrdselt pühendunud nii karjäärile kui ka püsisuhtele, teenite hästi ja investeerite targalt ka oma abielusse. Mõistate, et koos oldud aeg on hindamatu väärtusega ning teineteisele tehtud üllatused aitavad teil argipäeva erilisena hoida. On nii tore, et ka pere loomisel olete võtnud põhimõtteks „Rohkem on uhkem“, ja panustate Eesti iibe kasvu tublisti.