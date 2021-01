10 viga, mida pulmi planeerides kindlasti vältida tuleks

Su pulmad on ilmselt suurim ja keerukaim üritus, mida oma elus planeerid ja korraldad – nii on ka võimalus astuda nii mõndagi ämbrisse sellel teel. Oleme reastanud peamised vead, mida paarid teevad suurpäevaks valmistumisel ja nipid, kuidas neist hoiduda.

Isikupära puudumine

Suurim viga pulmade puhul on see, kui pruutpaari olemus selle seas ei eristu. Mitte igaüks ei pea korraldama teemapulma, kuid väike taustauuring ja loovuse valla laskmine aitab lisada veidikenegi unikaalsust standardsesse klanitud pulmaolustikku. On tavapärane, et paaril pole ehk kätt kaunistuste tegemiseks, menüü koostamiseks või muusika mängimiseks ja minnakse kaasa sellega, mis pakkumisel. Kuid muus osas pea meeles, et see on teie elu olulisim päev, mistõttu võiks see peegeldada teie elu ja olemust!

Raha raiskamine

Pulmatööstus on täpselt see, mis ta on – tööstus. Kuigi võid olla lummatud rohketest headest nõuannetest, on nende taga keegi, kes selle pealt kasu teenib.