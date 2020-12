Uuel aastal uue hooga! Häid soovitusi, kuidas anda oma elule värske hingamine 

Muuda midagi oma senises rutiinis, tule välja mugavustsoonist ja vaata, mida avastad ning koged! Foto: Brooke Cagle/Unsplash

Kui sisemine inventuur on tehtud, leiad ilmselt vihjeid, mida tuleks teisiti teha, et leida lahendusi. Kõik lahendused on tegevused, mis hakkavad looma uut reaalsust.

Inimeseks olemine on pidev areng ja muutumine, liikumine ja kasvamine selleks, kes me olla tahame, loobudes harjumustest, mis praegust eesmärki enam ei teeni. Muutuses on ka meie füüsilise keha ja hinge vajadused – on loomulik, et ihkame uusi väljakutseid, keskkonda, inimesi, et areneda ning täita oma ülesannet siin maailmas.