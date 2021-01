Põhjalik õpetus: kuidas luua oma pulmade koduleht?

Kui kumbki teist ei ole just IT-taustaga inimene ja ise veebilehte luua ei oska, siis internetis leidub hulgaliselt erinevaid, nii tasuta kui ka kuu- või aastamaksega platvorme, millele oma koduleht luua. Kui sobiv platvorm on välja valitud, tuleb vaid julgelt pihta hakata. Soovituslik on jälgida sama stiili, mida pulmapeo puhulgi, nii tekib kaunis kooslus. Looge oma pulma koduleht tasuta näiteks ühel neist platvormidest:

Külastage kindlasti erinevad lehti, et leida just teie jaoks sobivaim. Pange tähele, et isegi kui leht pakub tasuta kodulehe loomise võimalust, on mitmeid funktsioone, mille eest tuleb siiski ka veidi rahakotti kergendada.



MIDA OMA PULMA KODULEHELE MÄRKIDA?



Alustage vastamisest järgnevatele küsimustele: