Varasuhted korda ehk Kuidas kaitsta abielludes oma vara?

Kuigi eestlased suhtuvad leigelt seaduslikku varasuhete korraldusse, siis on olukordi, kus seda oleks tarvis. See on vajalik nii mõnegi ameti puhul kui ka olukorras, kus äririskid võivad kaalule panna kodu ja isikliku vara. Millist abieluvara lepingut koostada, annab nõu Karl-Eerik Jäetma notaribüroost Lee Mõttus ja Priidu Pärna.

„Eestlaste hulgas on kindlasti eelistatuim klassikaline ühisvarasuhe, mis tähendab, et abieluvararegistri registrikaarti üldse ei avatagi. Põhjuse muu abieluvarasuhte valimiseks või erandite tegemiseks võib näiteks anda soov kaitsta perekonna eluaset ühe abikaasa poolt võetud äririskide eest või tingib selle osalus äriühingus, kus on nõutud kindel kvalifikatsioon,“ ütleb notari asendaja Karl-Eerik Jäetma ning lisab, et soovi korral on abikaasadel alati võimalus sõlmida abieluvaraleping, et oma vara teineteise vahel jagada täpselt nii, nagu nad soovivad.