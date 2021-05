Pulma-aastapäev saabumas? 7 ideed, kuidas seda vääriliselt tähistada

Miks mitte teha sellest iga-aastane traditsioon, et pere suurenemist ja koosoldud aastaid ka piltidele talletada. Leidke fotograaf, kellega hästi klapite ja kaunid ning jäävad mälestuspildid ongi loodud!

Võtke plaani fotosessioon. Foto: Pablo Heimplatz / Unsplash

Pole midagi ilusamat, kui siduda see väike tegu oma kauni päevaga. Puud sümboliseerivad igavikku ja eriliselt hästi sobib see tegevus 5. pulma-aastapäeval, mille sümboliks puu ongi. Istutada võib näiteks tammepuu, mis tähistab vastupidavust suhtes, või pihlapuu, mis kaitseb ja hoiab eemal kurjuse. Kasvama panemiseks sobib ka õunapuu, mis on omakorda viljakuse sümboliks.