Kuuris kord majja! 10 nippi, mille abil kuhjunud kraam organiseerida

Kes ei otsi, see ka leiab!

Sügiseses mooside ja hoidiste sildistamise hoos ära unusta markeerimast ka

pisikesi töövahendeid. Nii nagu on hea, et hommikupudrule ei satuks marineeritud kõrvitsad, on hea kruve otsides mitte leida polte, tüübleid või naelu. Selleks sordi kõik teemakohaselt ja erista lausa peensusteni: peitepeaga või mitte, hõbedakarva või kuldsed, suure läbimõõduga ja lühikesed-pikad, ristpeaga või tavalise otsaga...

Sordi kõik teemakohaselt ja erista lausa peensusteni: peitepeaga või mitte, hõbedakarva või kuldsed, suure läbimõõduga ja lühikesed-pikad, ristpeaga või tavalise otsaga... Foto: Laura Liinat

Haamrid siin ja tangid seal

Sügise saabudes saab hästi selgeks, et kõiki purke, mis sa aasta jooksul kuuri

varunud oled, ei läinudki hoidistamiseks vaja. Sellisel juhul leia neile muu otstarve, et need poleks ilmaasjata oma aega kottides-kastides oodanud. Plekkpurgid sobivad imehästi näiteks tööriistakohvritest välja kasvanud komplekte hoiustama, ikka teemakaupa. Muide, kavalamad võõpavad purgid ka aerosoolvärvidega üle, et oleks juba kaugelt näha, mis suunas sammud seada!

Haamrid siin ja tangid seal... Foto: Laura Liinat

Kettataskud

Ükski meistrimees ei unista kohtumisest hetkega, mil kuurist ketaslõikurit tuues avastad, et lapsed on otsustanud mängida sõjaprintsess Xenat ja lennutanud huilgavate karjete saatel kõik kettad kuuriseina sisse kinni. Et säästa ennast iseenda rumalusest, paigalda kettad nii, et need kedagi mängumõtetele ei ahvatleks.

Kettataskud. Foto: Laura Liinat