Kampsunid ja sviitrid taas ilusaks! Eemalda kudumitelt topid selle klaasvahust abivahendiga 

Kargemad päevad annavad märku, et on aeg otsida taas välja villased kampsunid. Kui tegu on lemmikasjadega, võivad need mõistagi olla tihedast kasutamisest veidi topilised. Elektrilise topieemaldi ja žileti kõrval aitab ka pusakivi!

Toppide eemaldamine võib tunduda aeganõudva ja kasutu ettevõtmisena, sest varem või hiljem võtavad need uuesti kangal koha sisse. Samas ei pea neid

rõivaste küljest ju ükshaaval näppudega ära noppima, ja riideesemele selle väärtuse ning ilu tagasi andmiseks on see töö ikkagi oluline.