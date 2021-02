6 nõuannet, kuidas leida täiuslikult sobiv kihlasõrmus 

Isegi kui sa oled rohkem kui 100% kindel, et sinu väljavalitu on sinu jaoks üks ja ainus, võib täiusliku kihlasõrmuse leidmine osutuda parajaks peavaluks. Aga ära muretse, see juhend aitab sul kindlasti õige valiku teha!

Pane paika eelarve!

Pole ühest kindlat soovitust, kui kallis peaks kihlasõrmus olema. Kuluta sellele täpselt nii palju, kui õigeks pead. Oluline on, et saad selle summa eest õiglase väärtusega sõrmuse. Pea meeles, et kihlasõrmus, nagu ka abielusõrmus, on armastuse sümbol. Paljud naised kannavad seda edasi koos abielusõrmusega, mistõttu peaks see vastu pidama aastaid.