Tee ise Peida võitlusjäljed! Nende nõuannete abil annad kassi kraabitud pehmele mööblile uue hingamise Laura Liinat , täna 05:09

Kassid on teada-tuntud mööbli kulutajad, ent kriibitud eseme asemel uut ostma pole vaja tormata - mõistlik on vana kõigepealt veidi tuunida. Foto: Craig Adderley/Pexels

Pole mingi üllatus, et kodukassi suurim vaenlane on diivan või pehme kattega tool. Teadagi on selliste suurejooneliste ja igikestvate lahingute võitja alati kass. Näitame, kuidas paari lihtsa võttega hädas mööblit päästa.