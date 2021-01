Ekspert selgitab: kas koer võib voodis magada?

Seda küsimust esitavad sageli nii värsked kui ka pikaaegsed koeraomanikud. PetCity treeningukeskuse koolitaja-instruktor Siim Oja vastab alati ühtemoodi: „Koer võib inimesel kasvõi pea peal magada! Tähtis on, et ta tuleks ja läheks ära, kui peremees lubab ja käsib.“

Soov võtta lemmik kaissu on mõistetav! See tuleb inimese läheduse ja turvatunde vajadusest ning koeraga koos olemine ja ühes voodis magamine pakub seda. Kui see on pere otsus ja soov, pole enamikul juhtudel sellest midagi, kui koerad voodis magavad. Küll aga peaks siis arvestama paari nüanssi.

Kui voodisse, siis puhtalt

Kui oled otsustanud lubada lemmikul magada enda või mõne muu pereliikmega samal asemel, on tark võtta kasutusele kõikvõimalikud hügieeni tagavad meetodid.