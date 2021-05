RADA VABAKS: siit tulevad parimad telkimisnipid!  

Eriti targad asetavad telgi ette maha ka vaiba või mati, et oleks, kuhu peput toetada, kui käed tenniseid kinni-lahti nöörivad. Foto: Laura Liinat

Et ei tekiks pidevat igatsust oma voodi järele, paki kaasa kõik, mis magamise ka metsas mõnusaks teeb. Täispuhutav madrats on eriti mugav, kui asetad selle peale naturaalsest materjalist teki – nii ei kipu keha soojaga higistama ega külm põhjast läbi tulema. Magamiskoti asemel aga võta kaasa päris voodipesu, kusjuures kõige parem on veel kummiga lina! Ja kui juba sättimiseks ning asjadega priiskamiseks läks, siis värsked põllulilled telginurka asetatud vaasis ei tee samuti kellelegi liiga! Soe tallaalune

No nii, ongi käes aeg, et pärast nädalast laagerdamist kodinad kokku pakkida. Võid kavalalt arvata, et telgi kokkurullimiseks on alati üks moodus, kuidas see kindlalt toimib. Tegelikult on hea voltida kangakihte nõnda, et need saaksid iga kord murtud eri koha pealt – nii hoiad telki liigse kulumise ja jäädavate voltide tekkimise eest.