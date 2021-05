TEEME ISE JÄÄTIST! Ekspert annab nõu, millise jäätisemasina kasuks otsustada 

Kui poes müüdavatest jäätistest on isu täis või pole seal just sinu meki järgi lemmikut, võib külma maiust kodus ka ise teha. Nii saab lõputult katsetada ja avastada uusi lemmikuid. Jäätisemasin teeb hõrgu magustoidu valmistamise eriti lihtsaks.

Jäätisemasinat valides on kõige olulisem kriteerium ilmselt hinnaklass, sest vahe hindades on suur. Mõne aparaadiga on maiuse valmistamine jällegi mugavam kui teisega ja erinevaid võimalusi rohkem. Millele tähelepanu pöörata, selgitab Euronicsi tehnikaekspert Meelis Väljamäe.