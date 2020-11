Väldi tõsisemaid muresid! 10 põhjust, miks lemmiklooma suuhügieenile regulaarselt tähelepanu pöörata 

1. Hoolitsetud suuhügieen tähendab paremat hingeõhku. Tervete ja tugevate hammastega loom on õnnelikum ja parema tervisega.



2. Hambahaigused võivad põhjustada tõsisemaid terviseprobleeme, mis mõjutavad teiste organite, halvemal juhul lausa südame tööd.



3. Piimahambad võivad olla mureallikad – alati ei pruugi need õigeaegselt ära tulla, see omakorda võib tekitada igemete ärritust ja hambakivi kogunemist. Kutsikatele on selleks puhuks närimismänguasjad, et hammaste vahetumisest tulenevat valu vähendada.



4. Hammaste ja suuhügieeni eest korrapäraselt hoolitsemine hoiab ära paljude teiste haiguste tekke. Pikemas perspektiivis on see hea uudis ka omaniku rahakotile.



5. Enda hambaid peseme kaks korda päevas – regulaarsed hügieenitoimingud võiksid saada ka lemmiklooma puhul harjumuslikuks.



6. Enamik koeri, kes on vanemad kui kolm eluaastat, on kimpus igemehaigustega. Üleüldiselt on suuõõnehaigused lemmikloomade puhul kõige sagedasemad.



7. Halb või puudulik suuhügieen võib viia hammaste väljalangemiseni, mis tähendab väga palju valu ja võib omakorda tekitada hullemaid kahjustusi.



8. Nii koerad kui ka kassid on osavad valu varjama, mistõttu ei pruugi omanik enne jälile saada, kui põletik on juba väga kriitilises seisus. Kindlasti tasub kord aastas käia loomaarsti juures, veendumaks, et suu on terve ja vajadusel seal teha hammaste puhastamise protseduur.



9. Paremale suuhügieenile aitab kaasa ka toidukvaliteedi jälgimine, mis tähendab seda, et suuõõneprobleeme aitab ennetada selliste toitude söötmine, mis vähendavad hambakattu.



10. Hambavalu korral on oht, et loom kaotab kaalus, ei söö enam korralikult, ei taha mängida ja pelgab puudutusi. Tema silmadest ja ninast võib erituda nõret ning mänguasjad ei paku enam huvi. Lemmik on tuim, ükskõikne ja kergesti ärrituv.