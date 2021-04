VIDEO | Kevadhooaja alguses tuleta meelde aiatehnikaga seotud põhitõed! 

Circle K Eesti mootorikütuste tootejuhtimise vanemspetsialisti Teedo Meltsa sõnul võib aiatehnikas kasutada vaid kahte liiki kütust: üheks on spetsiaalselt väiketehnikale mõeldud alkülaatbensiin, mis on kallim variant, teine võimalus on taskukohasem mootoribensiin 98.



„Biokomponent on markeeritud tankuritel vastava tähisega. Märgis E10 tähendab, et bensiin sisaldab biokomponenti 10 mahuprotsendi ulatuses ja E0 tähendab, et tegemist on fossiilse kütusega, millele biokomponenti lisatud pole. Selliseks fossiilseks kütuseks ongi 98 mootoribensiin, mida võib kasutada igasuguse aiatehnika puhul, nii aiatraktoris, muruniidukis, trimmeris kui saes,“ selgitas Melts.



Hansaposti arendusjuht Artur Ande loetleb tegevusi, mis tuleks enne hooaja algust tehnika puhul ära teha: „Neljataktilistel mootoritel tuleb vahetada õli ja vajadusel õlifilter, kontrollida võiks küünlaid, õhufiltrit ja vajadusel välja vahetada. Kõik terad tuleb teritada ja terahoidikute olukord üle vaadata, samuti peab tähelepanu pöörama rihmade, trimmipeade ja jõhvide seisukorrale. Ka kaitsmed ja turvalülitid peavad olema töökorras. Need pole mõeldud töötegija kiusamiseks, vaid ohutuse tagamiseks,“ rääkis Ande.



Ande toob välja, et muru vajab kevadel esmalt õhutamist, et niiskus ja toitained juurteni jõuaks ja samblalt kaoks kasvujõud ära. „Muru ei tohi niita liiga madalalt ning korraga ei tohiks ära lõigata enam kui kolmandikku muru kõrgusest. Kui muru jääb madalamaks kuni neli sentimeetrit, muutub see nõrgaks ja hakkab sammalduma. Muru tervise huvides ei maksa niidetut ka laiali pillutada, pigem võiks muru kokku koguda või multšida,“ lisas Ande. Muru niitmisel väldi ka neid kümmet viga, mille leiad siit!



Nii Melts kui Ande rõhutavad, et iga hooaja lõpus tuleks niiduk tühjaks niita ja saag tühjaks saagida, et vana kütust sisse ei jääks. „Üle talve kütust tehnikas hoiustada ei ole hea, kuna selle kvaliteediomadused muutuvad,“ ütles Melts.