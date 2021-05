Puhkus tulekul? 10 nippi, kuidas aeg päriselt maha võtta  

Ära sea oma puhkusele liiga kõrgeid ootusi ning võta rahulikult!

Hoidu igale päevale plaanide tegemisest, lase ajal lihtsalt spontaanselt kulgeda. Samuti ära oma puhkust erinevate ürituste, väljasõitude ja koristusplaanidega üle koorma. Plaane siiski tehes ära kuhja neid üksteise otsa, vastasel juhul pead ikka kogu aeg kiirustama ning nautimiseks aega ei jäägi.



Veeda aega vaikuses!

See on elementaarne soovitus, millele tänapäeva maailmas väga vähe tähelepanu pööratakse, kuid millel on tegelikult väga suur mõju. Leia need hetked, et veidi aega vaikuses veeta – see maandab ärevust ja pingeid ning paneb meid mõistma, et kogu aeg ei pea kiirustama.

Naudi suviseid maitseid!

Eestimaa suvi pakub meie maitsepungadele ohtralt värskeid vilju, mida saad suhu pista kas või otse aiast. Pole ka midagi paremat suvisest hommiku- või õhtusöögist, mida saad korraldada värskes õhus, nii et kata laud hõrkude paladega merest, aiast ja metsast ning naudi head toitu!

Naudi suviseid maitseid! Foto: Pixabay / Pexels

Maga ennast välja!

Kuigi öeldakse, et und ei saa ette ega tagantjärele magada, on sul puhkuse ajal siiski võimalik iga kell magada, kui selleks vajadust tunned. Ära piina ennast mõttega, et puhkus pole magamiseks. Vastupidi, puhkama peab!

Võta aega iseenda jaoks!

Ainult iseendale kulutatud aeg on äärmiselt oluline, et endas taas tasakaal leida. Saada lapsed võimalusel vanavanemate juurde ning las abikaasa lähebki sõpradega võrkpalli mängima. Sina võta sel ajal see aeg, et ainult iseendale pühenduda!

Võta aega iseenda jaoks! Foto: Daria Shevtsova / Pexels