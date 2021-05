Tee ise Igal kodul oma lõhn: vannitoavärskendaja, mis valmib viie minutiga Laura Liinat , täna 11:25 Jaga: M

Meisterda koju naturaalne ja meeldiva lõhnaga õhuvärskendaja. Foto: Laura Liinat

Igal kodul on oma lõhn. Mõnikord on see valminud söögi hõngu, mõnikord lõhnab värskelt pestud pesu järele, vahel saadab seda hoopis lemmikparfüüm. Mõnikord läheb aga ahjuroog kärssama või hakkab ootamatult haisema vannitoa trapp. Sellisteks puhkudeks meisterda koju naturaalne ja meeldiva lõhnaga õhuvärskendaja.