Hommikusöök aias: mugav kohvilaud valmib lihtsasti ka puupakust Laura Verte , 22. mai 2021 06:35

GALERII

Puupakust saad kena kohvilaua. Foto: Laura Väljaots

Õuehooaega alustades võid märgata, et aiatooli kõrvalt on puudu üks väike abilauake kohvitassi ja kevadõite jaoks. Et lauakesest õhkaks rahu ja tarkust, meisterda see vanast päevinäinud puupakust!