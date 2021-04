Naabruskonna pilkupüüdvaim peenar ehk 10 originaalset taimesildi ideed 

Lusikatest peenrasiltide tegemiseks võid jätta vanad söögiriistad tavapärasesse olekusse või haamerdada need tasapindseks. Toksi lusikale metallist tähtede jäljendid, joonista neile pilt akrüülvärvidega või kata pinnad salvrätitehnikas sobivate piltidega.

Efektseid silte saab ka vanadest lusikatest. Foto: Laura Liinat

Mis sobib jäätisele, sobib ka taimele

Jäätisepulgad pakuvad meisterdamiseks lõputult võimalusi. Ilmselt on enamik neid liiminud, teipinud ja muul moel kokku sobitanud, et teha teoks mõni suurepärane idee. Sama geniaalne on torgata pulgad ka niisama maasse, kirjutada ja joonistada neile taimede eristamiseks õiged sordinimed ja jälgida, kuidas pulgad taimede kasvades rohelusse mattuvad.

Telliskivid sinu kapsaaias

Ilmselt on nii mõnigi meist korjanud üles vanu, huvitavaid või templiga kive, et neist lahe meisterdus teha. Kindlasti on neist valminud omanäoline sein, tugipind või teerada. Nagu tavaliselt, jääb kokku korjatud asju ka üle. Kui sul on kasutuseta mõni tore telliskivi, võiks selle teekond jätkuda peenras kas ääristaja või taimesildina. Kindel on see, et nii suur tähis ei jää isegi kaugelt märkamatuks!

Ükski kivi ei tõuse ilma tõstmata