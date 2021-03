Tee ise Vahva meisterdus pühadeks: pastelsed munakujulised küünlad Laura Liinat , täna 11:21 Jaga: M

GALERII

Erilised küünlad kevadpühadeks! Foto: Laura Liinat

Kui arvasid, et küünlapõletamine on selleks poolaastaks lõppenud, arva uuesti. Pastelsed munakujulised küünlad on kohustuslikud igale kevadpühade fännile, eriti neile, kellele meeldib päev läbi hommikusööki süüa. Niisiis, tasub valmistuma hakata!