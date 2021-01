Kuidas saada edukaks? 4 mõtteviisi, mis aitavad elus edasi jõuda 

Kas tõesti pole sul aega, et hommikul varem üles tõusta ja endale väärtuslikku aega luua? Mõnda aega tagasi koolitasin ettevõtete juhte ja küsisin, et kui paljud neist on paika pannud oma igapäevased enesearengu tegevused? Peaaegu 40% vastas, et selleks pole aega, sest kogu aeg on kiire. Tegelikult on aeg olemas, kuid me ise loome piirava uskumuse sinna juurde, et seda pole. Kas sa oled märganud, et kui sul on mõne töö või projekti elluviimiseks aega näiteks kolm kuud, siis kulubki selleks kolm kuud, aga mõne ülesande tegemiseks on nädal ja siis kulubki selleks just nii kaua. Aja leiad sa alati siis, kui tead oma eesmärke ja miks oled need endale seadnud. Seega peab muutuste tegemise põhjus olema piisavalt tugev, et mitte mõelda – mul pole aega!