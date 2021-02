TUHKAPÄEV | Vabane tuhkapoisi abil üleliigsest kraamist ning sokuta laiskus naabrile! 

Kui juuste lõikamine on tuhkapäeval üldiselt soovitatud, siis saarlased ja hiidlased peaksid hallipäisust kartes sellest kindlasti hoiduma või kui üldiselt peaks tuhkapäeval midagi küpsetama, leidub teateid ka leivategemise keelu kohta.

Tuhkapoisi valmistamiseks korja kõikjalt kokku tolm ja praht, pane see kotti või meisterda kangast ümbris. Joonista nägu pähe ja kirjuta kaasa silt, sest arvata võib, et enamik kohmetub tuhkapoissi nähes ega oska sellega muidu midagi pihta hakata!

Kes aga aasta otsa usin olnud ning pole endale üleliigset kraami korjanud, see võib Saaremaal levinud „kärbseid teha“. Selleks tuleb võtta puupulgad, mis sümboliseerivad kärbseid, kinnitada nööri külge ja viia salaja naabri ukse käepideme külge rippuma. Siis võib kindel olla, et kärbsed suvel just teise elamisse kipuvad tulema!