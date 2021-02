Muuda tänane päev meeldejäävaks! 10 ideed, kuidas tähistada vabariigi aastapäeva

Avastades Eestimaad

Kui ilmataat annab soodsad tingimused, võtke pidupäevast viimast rabalaukal uisutades või räätsadega matkates. Krõbeda külma eest kaitsevad sind sel päeval soojad rahvarõivad, pealegi on sedasi hulga lõbusam ja uhkem ning fotojäädvustusedki sellest päevast saavad põnevamad. Matkajärgne saun on ehteestlaslikult kui sibul kiluvõileival!

Sinise lummuses

Kui oled olnud sünnipäevaärevuses, et katta laud ja kostitada külalisi, siis Eesti vabariigi aastapäev on just õige sündmus, et lasta oma fantaasia valla ja kokkamisel-kaunistamisel tõeliselt lõbutseda! Kasuta seejuures erinevaid veebruarisiniseid toone, mida saadavad lumised valged koos piduliku kullakarvaga. Nii on keldrikapis ootavad sinised kangad, vanad nõud ja erinevat tooni küünlad tõhus ning rahakotisõbralik viis luua lauale karge talvevõlumaa.

Lonks lonksu haaval valminud pidulaud

Pärast varahommikust lipuheiskamist on täpselt paras hetk, et ühendada kaks põhjamaist tegevust: kohvitamine ja näputöö. Kohvijoomine olgu piisavalt pikk, et meisterdada toredad kaunistused õhtusöögilauale. Kasuta selleks sahtlipõhjast leitud pabereid, kanga- ja paelajuppe, fotojäädvustusi Eesti loodusest ja oma vanavanematest – mida rohkem armsaid mälestusi ja meenutusi lauale saab, seda erilisem!