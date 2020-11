Nipid KINDLA PEALE MINEK: tõeliselt toimiv nipp, kuidas lauahõbe taas läikima lüüa! Laura Liinat , 28. november 2020 13:24 Jaga: M

GALERII

Hambapasta ja abrasiivsete pesuvahenditega hõbedat puhastada pole hea, sest need tekitavad pinnale mikrokriime. Foto: Debby Hudson / Unsplash

Kui oled Eesti Vabariigi sünnipäeva eel koukinud vanaema kummutisahtlist välja perekonnareliikviad, näiteks hõbelusikad ja tordilabidad, ja plaanid need hambapastaga läikima lüüa, siis „Stopp!“. Selleks et lauahõbedat saaks pärandada põlvest põlve, on parem plaan.