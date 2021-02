Komplimentide tegemise põhitõed: oska öelda asju, millel on ka sisu! 

1. Sa oled tõeliselt hea sõber.

2. Sinuga on alati nii mõnus rääkida; sa oled tark ja naljakas üheaegselt.

3. Sinust on rohkem abi, kui sa arvatagi oskad.

4. Sa oled pidevaks meeldetuletuseks, et inimesed on tegelikult head.

5. Sul on kõige nakatavam naer.

6. Sind saab alati usaldada.

7. Sul on asjadele alati värske vaade.

8. Sinuga on rõõm koos töötada.

9. Sa paned toa särama.

10. Su kirg ja pühendumus innustavad ka teisi.

11. Sa oled õpetanud, kuidas olla lahkem ja hoolivam inimene.

12. Su vahetu olek mõjub lummavalt.

13. Sa oled / Sust saab väga hea ema / isa.

14. Su kallistus tekitab mulle turvatunde.

15. Su sõnad aitavad alati seltskonnas pingeid vähendada.

16. Su julgus seista oma veendumuste eest on mulle eeskujuks.

17. Sa oskad teisi osavalt kaasata ja motiveerida.

18. Sa inspireerid mind.

19. Sa teed ka kõige lennukamad ideed teoks.

20. Sa oled hea kuulaja.

21. Su soovitused on alati järgimist väärt.

22. Sa leiad ka kõige tavalisemates asjades alati midagi erilist.

23. Su hääl mõjub rahustavalt.

24. Sa oled nagu sõõm värsket õhku palaval suvepäeval.

25. Sa oled põhjus, miks ma naeratan.