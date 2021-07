Tehnika Kodutehnika tahab pesupäeva: kas sina tead, kui sageli külmkappi või veekeetjat puhastama peab? Triin Raestik , täna 20:53 Jaga: M

PantherMedia Foto: Andriy Popov

Iseenda eest peab iga päev hoolt kandma – see on selgemast selge. Argirutiinis kipub aga pahatihti ununema, et ka kodumasinad vajavad aeg-ajalt põhjalikumat hoolitsust. Kas sina tead, kui sageli külmkappi või veekeetjat puhastama peab?