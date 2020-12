Tahad hakata raha säästma? Targad nipid, kuidas alustada ning ennast õigel kursil hoida

Kui sa ei taha enam elada palgapäevast palgapäevani, haara härjal sarvist ja koosta endale eelarve! Kui hoiad oma rahaseisul silma peal, saad endale ka rohkem lubada: minna reisile, parandada ära auto, osta diivani... või mida muud hing ihkab.

Põhiline küsimus on: kuidas hoida raha nii, et see ei voolaks sõrmede vahelt nagu liiv ja hakkaks hoopis kasvama? Meil on õige vastus: tuleb koostada eelarve! Võib-olla arvad, et sa juba tegeledki sellega, sest sa ju näed iga kuu oma pangakontolt, mille peale raha on kulunud. Tegelikult on pere eelarve koostamine ja selle järgimine palju rohkemat kui lihtsalt kulutustel silma peal hoidmine. Eelarve on väga täpne sissetulekute ja väljaminekute plaan. See pole sugugi nii hirmus, nagu kõlab. Oma perele saad eelarve teha väga lihtsalt tabelarvutusprogrammis, aga ka ruudulisele paberile. See on nagu trenniga: alguses on raske, aga pärast palju lihtsam!