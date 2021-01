Tarbija Ohtlik plastik köögis ja kodus ehk Mida näitavad numbrid plastnõudel? Toimetas Laura Karro , täna 18:40 Jaga: M

Foto: quokkabottles / Unsplash

Kas teadsid, et mõned plastikud on mürgisemad kui teised ning on seetõttu toiduainetööstuses või mänguasjade valmistamisel keelatud. Et olla kindel, mida kasutad, jälgi plastikule kirjutatud numbreid.