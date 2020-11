PÕHJALIK ÕPETUS: kuidas luua tõeliselt toimiv kodukontor? 

Kas teadsid, et veel sada aastat tagasi oli istuva tööga inimesi alla 10%? Praeguseks on see arv kerkinud üle 90! Arvutiga töötavaid inimesi on palju, aga kõik neist ei toimeta külg külje kõrval suurtes kontorites. Aina enam inimesi töötab eemalt, näiteks kodust!

Mõtle läbi, kuhu sa oma väikese kodukontori sisse sead. Väga oluline on hoida kodukontorit võimalikult töökesksena. Köögilaud kontorilauana pole kõige parem lahendus, sest raske on ju töötada, kui näed silmanurgast pesemata nõude kuhja, või mis saab, kui ootamatult tuleb sisse videokõne.