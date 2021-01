6 peamist viga, mida uusaastalubadusi tehes vältida 

Selleks et aasta lõpuks võiksid öelda, et kõik sinu eesmärgid on täidetud, tuleb vältida kuut põhilist viga.

1. Liiga suured lubadused

Suurtel unistustel ja plaanidel ei ole midagi viga, kuid selleks, et neid teostada, jaga need väiksemateks etappideks. Nii on neid lihtsam hoomata ja ka väiksem võimalus põruda.

2. Ebamäärased lubadused

3. Teostamatud lubadused

Eesmärke seades pead olema endaga aus. Kui oled võtnud korduvalt sama eesmärgi, mida sa kunagi ei täida, siis miks see nii on? Pea piiri ambitsioonidega ja võta endale eesmärk, mida suudad saavutada. Ennast analüüsides leia põhjused, mis käivitavad läbikukkumise ja loo endale realistlik tegevusplaan, kuidas seda vältida.