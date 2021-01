HEA PLAAN: 25 kodust tööd, mille igaüks võiks alanud aastal ära õppida

No mõtle ise: kas oodata tundide kaupa kallist torumeest ja käia seni maja taga hädal või teha ummistus ise üks-kaks-kolm korda? Mõni töö on ka lihtsalt lõbus ja kasulik, näiteks õllepruulimine. Siin on 25 kodust tööd, mille selgeksõppimine on igale mehele kasuks – PM annab kõigi tööde jaoks ka kasulikke nippe ja juhendeid.