Jõulud on peagi käes! 9 nutikat nippi, kuidas luua värviküllane peolaud 

Lauake kata end…

...jõulumunadega! Boheemlaslik stiil ihkab vabameelsust ning lõbusat mässu. Siinkohal too kuldsed, purpurpunased, kärtsroosad, türkiissinised ja rohelised jõulumunad kuuselt ning paiguta need jooksma piki lauda. Nii saad lihtsate ja käepäraste vahenditega ilmeka ja lõbusa peolaua! Et lauakaunistus peomeeleolus või kassi käpa all laualt maha ei veereks, kinnita ehted omavahel traadiga.

Boheemlaslikult kirjumirju peolaud teeb meele rõõmsaks. Foto: Laura Verte

Kui kardad, et suure õhinaga tehtud pidulaud mattub erinevate värvitoonide alla kui juudi jõulupuu, siis keskendu teatud värvigammale. Antiikse muljega kuldne on alati kindel toon, mille ümber teised värvid paigutada. Jõuluvana-mantli-punase asemel too mängu hoopis bordoopunane. Kui laud on kaetud erivärviliste jõulumunadega, siis hoia küünaldega ühtset tooni. Küünlajalgadeks sobivad aga kõik vana hõnguga, erinevad ja üksikud kuldsed jalad ning laternad.



Erinevus rikastab

Boheemlaslikule peolauale sobivad täpselt just need imeilusad üksikud nõud, mis on vanaemade pärandist saadud, purunenud serviisidest alles hoitud või vanakraaamipoodidest leitud. Siinkohal ei tasu erinevuse pärast muretseda, vaid pigem rõõmustada selle rikastatuse üle!



Vintage-vimkaga kohakaardid

Kui soovid oma peole vürtsi lisada ning külaliste kohad kohakaartidega määrata, siis nimede väljakirjutamise asemel aseta iga koha ette külalist meenutav vana postkaart või maalikunsti repropilt. Koha leidmisest saad luua õhtusöögi alguses omaette toreda mängu! Kaartide teisele küljele võid kirjutada külalistele toredaid mõtteid ja soove jõuluajaks või uueks aastaks.