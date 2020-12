Muuda kodu tõeliseks jõulumaaks! 6 karget skandinaaviapärast ideed 

Põneva peolaua kaunistamiseks ei pea kaubanduskeskustes hulluma või ööd läbi kaunistusi meisterdama. Lihtsuses peitub võlu, eriti põhjamaise stiili puhul. Materjalide kameeleon paber on ülitänuväärne ja kättesaadav materjal, mille peale saab alati loota. Meisterda paberribadest paari minutiga lihtsad, aga silmapaistvad kaunistused. Selleks lõika paksemast paberist kaks, neli või kuus mõnekümne sentimeetri pikkust riba ning kinnita need klammerdajaga nii, et tekiksid toredad kerad. Tehes kerad erinevate laiustega ribadest, lisad mängulisust. Veel põnevama tulemuse jaoks võid paberikeradesse asetada pisut sammalt või pallid hoopis laua kohale rippuma sättida!