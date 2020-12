Pühade ajal loodusesse: 6 nippi, et oleks mõnus matkata

Kõik saab alguse jalgadest. Neist sõltub, kas sul on mugav kõndida ja keha soe. Selleks et vältida jalgade liigset niiskust, on mitmeid võimalusi. Kui plaanid matkata nahast (mitte seemisnahast!) jalanõudega, mis pole veekindlad, kreemita need enne sisse. Selleks sega kokku ja kuumuta neli osa vaha ja üks osa õli. Lase segul jahtuda ja kanna see siis saabastele. Kui kasutad mesilasvaha ja oliivi- või kookosõli, võta segu kaasa ka matkale, et kaitsta huuli või pehmendada käsi. Isetehtud segu asemel sobivad saabaste töötlemiseks ka vaha sisaldavad huulepalsamid ja vaseliin.