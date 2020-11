Uudised Vanarahvas õpetab: kui tahad vaime näha, roni hingedepäeval katusele! Koostas Laura Liinat , täna, 05:00 Jaga: M

Hingi usuti rändavat vaikse ja uduse ilmaga. Foto: Stefan Schweihofer / Pixabay

Kuigi hingedeaega võib pidada juba mihklipäevast saati, on tänapäeval paremini tuttav 2. novembril tähistatav hingedepäev. Hingi usuti rändavat vaikse ja uduse ilmaga, kui aga tuul on, siis on hinged rahulolematud.