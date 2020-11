Alusta juba täna! 10 lihtsat sammu jäätmevabamaks eluks 

Meile kõigile meeldib puhas loodus ja värske õhk. Selle säilitamine on aga murekoht! Selleks peaks taaskasutama, vähem tarbima ja olema plastivaba. Võta see teekond ette sammhaaval. Nii on puhtam elukeskkond käeulatuses, mitte enam (prügi)mägede taga.

Vabane igapäevaplastist

Toiduainepakendid on ühed suuremad jäätmete tekitajad, tuues maakera veekogudesse hulpima lausa kaheksa tonni plasti aastas! Kuna sealt jõuab plast kord su toidulauale tagasi, alusta maailma parandamist just nende lihtsate nippidega.