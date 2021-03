SKEEM | Tee selgeks, kas pikalt kasutuna seisnud riided tuleks alles hoida, annetada või hoopis ümber teha! 

Tõepoolest, kaks naist kolmest hoiab oma kapis asju, mis talle enam selga ei lähe, lootuses, et need ühel päeval jälle parajad on. Tegelikkuses on uus rannahooaeg kaugel ning just nüüd paras hetk julgeda endale otsa vaadata ja teha ruumi riietele, mis ka päriselt rõõmu valmistavad.