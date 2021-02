Loomaarst selgitab: miks koera märg karv haiseb? 

Märja koera lõhna põhjustavad mikroorganismid, mis elavad koera nahal ja karvadel ning mõõdukas koguses kuuluvad normaalse naha mikrofloora hulka. Mikroorganismid produtseerivad halvasti lõhnavaid orgaanilisi ühendeid, mis lahustuvad vees. Kui vesi hakkab koeralt aurustuma, levivad lahustunud ühendid õhku, mistõttu nende kontsentratsioon õhus suureneb. See ongi põhjus, miks märjaks saanud koer ebameeldivalt lõhnab. Meie kliimas on koeraga jalutamiseks ilusat ja sademeteta ilma oodata üsna keeruline, seega võiks koera kohe peale jalutuskäiku korralikult kuivatada ja julgemaid neist ka föönitada – see vähendab oluliselt n-ö märja koera lõhna.