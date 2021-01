Kaardid ei ole vaid tööandja käes: 10 küsimust, mida ise töövestlusel küsida

AMETIKOHA KOHTA

Kuidas näeks välja nädal või kuu selles ametis? Kas saaksite tuua mulle näite mingist projektist, mille kallal ma tööle hakkaksin?

– Paljudes ametites on üsna raske paika panna, milline üks kindel ajaühik selles töös välja näeb, nii et valmistu ähmaseks vastuseks. Aga loodetavasti on see piisavalt selge, et saada aru, kas sina sellele tööle sobiksid.

Milline on selle ametikoha minevik? On see vastloodud? Või kui ei, siis miks lahkus eelmine töötaja ametist?

– Kui töökoht on äsja loodud, siis on sul võimalik ise standardid luua. Kui selles ametis on viie aasta jooksul olnud viis inimest, siis ilmselt tuleks sul ettevaatlik olla.

TULEVIKU KOHTA

Kas selles ametis on karjääri- või arenemisvõimalusi?