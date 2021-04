NIPIRAAMATU ARHIIVIST | Lea Dali Lion: rämpsmõtted väsitavad, kurnavad ja võtavad ruumi – neile ei tohi võimu anda! 

Kui Lea meilidele vastab, kirjutab ta lõppu «Valgust». Muusikuga kohtudes on selge, et tema südamest tõepoolest kumab valguskiiri. Need puudutavad ka teda ümbritsevaid!

Kohtume Lea Dali Lioniga (43) ühel neist harvadest lumistest päevadest, mida talv on sel aastal kinkinud. Tal on seljas uhke dubljonka ja kõrvas hiigelpikad sulgedega kõrvarõngad. Nagu mõnel linnašamaanil, mõtlen. Kui naine kõneleb, sulgeb ta sageli silmad ja toonitab öeldut kätega õhku pilte maalides. Nii tema välimus kui ka kõnemaneer on veidi ebamaised, kuid see sobib talle: kõik on omavahel harmoonias.



Raamaturalli

Viimastel päevadel on Lea tegelenud raamatute sortimisega. Naine mõtestatud elu naerab, et tema kodu oli võtmas raamatukogu mõõtmeid, kuna riiulitel laius tuhandeid teoseid. Liialdamata! «Kogu minu pere on selles majas elanud. Praeguseks on vanemad ära kolinud, kuid raamatud jäid siia,» räägib muusik, kelle kogus leidub nii nõukogudeaegset propagandakirjandust kui ka 19. sajandist pärit ajaloolise väärtusega teoseid.