Tuul ja rõskus jäägu õue! Lihtsad lahendused, kuidas kodus külmalekked eemaldada 

Külma läbilaskvad aknad teevad meele mõruks, sest kuigi tuba on jahe, on küttearved suured. Õnneks saab nii mõndagi teha, et tuul jääks õue ja kodus oleks soe.

Kui tuuline ilm paneb toas kinniste akende ees kardinad liikuma, võid abi leida mitmest heast nõuandest. Kuidas probleemile läheneda, sõltub sellest, kas sul on puit- või plastaknad. Häid nippe soovitab ehitusekspert Paul Leier.

Lahendusi puitakende soojustamiseks: