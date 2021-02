Soolarandid saabastel? Nende hooldusnippidega hoiad jalatsid korras 

Nõudlikud materjalid. Tänapäeval valmistatakse paljud saapad seemis-, veluur-, aniliin- ja nubuknahast või muudest nõudlikumatest materjalidest. Kahjuks ei kannata enamik neist lund ja niiskust ning pärast märjakssaamist on selliseid jalanõusid väga keeruline puhastada ja nende algset kena välimust taastada. Sellised jalanõud on sageli toodetud riikides, kus lumega kokku ei puututa, ja need polegi hangedes sumpamiseks mõeldud. Jalatseid ostes uuri kindlasti, kas neid saab kanda ka lume ja/või vihmaga ning kuidas ja millega neid hooldada.