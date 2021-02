LUND MUUDKUI SAJAB! 7 nutikat ideed, kuidas muuta lumerookimine lihtsamaks

1. Mõtle läbi plaan, kuhu lumi ladustada ning tööde järjekord. Nii väldid ühe ja sama lume mitmekordset tassimist ja kühveldamist. Vaata, et lumekuhjade alla ei jääks põõsaid või peenraid!



2. Leia sobiv labidas – parim labidas on ergonoomilise kõvera varrega, et töötades ei peaks selga liigselt painutama.



3. Hea labidas on libeda pinnaga! Et raske sulalumi ei jääks labida külge, võib lumelabida ise üle vahatada – kasuta autovaha ja poleeri üle. Soovitatud on ka taimeõli või steariiniga määrimist.



4. Lisaks võiks olemas olla laiem labidas või käsisahk, et võimalusel viskamise asemel lund hoopis lükata, nii on vigastusteoht palju väiksem!



5. Riietu ilmale sobivalt! Parim riietus on kihiline – higi kehast eemale juhtiv soe pesukiht ning mitmekihiline spetsiaalne spordi- või tööriietus. Vajadusel saab hõlpsasti vahekihte eemaldada, ent jopp peaks kindlasti katma selga igas tööasendis! Ka töökindad olgu soojad ning mugavad, et vältida võimalikke hõõrumis- või külmakahjustusi!



6. Ära üle pinguta – kindlasti soojenda ja venita lihaseid enne tööle hakkamist ning puhka ja venita selga niipea, kui tunned väsimust või pinget. Tõsta lund labidale pigem vähem ja tööta rahulikus tempos, luba endale puhkepause ja joo vett. Kui võimalik, kutsu sõbrad või pereliikmed appi!



7. Vigastuste vältimiseks jälgi kindlasti tööasendit – oluline on lund tõstes, ennast keerates ja teisi manöövreid sooritades jälgida, et selg poleks kõver! Kasuta tõstmiseks pigem jalalihaste jõudu ning painuta end kummardades hoopis puusadest ja põlvedest nii, et selg sirgeks jääks. Samuti hoia selg sirge pöörates ja lund visates. Alati pööra kaasa kogu kehaga. Väldi suuri pöördeid, lume jõulist loopimist ning liiga raskeid labidatäisi. Vaheta töötades pidevalt ka lumeviskamise suunda.