KASUTA VÕIMALUST: Leedus saad iga kolmanda öö hotellis tasuta veeta  

Lootuses riiki rohkem külastajaid meelitada kompenseerib Leedu valitsus turistidele iga kolmanda hotelliöö, eraldades selleks sel aastal 750 000 eurot, kirjutatakse ERRi majandusuudistes. Majandusminister Aušrine Armonaite arvab, et neljapäevast kehtivat võimalust võiks kasutada vähemalt 20 000 turisti. Eeskätt oodatakse seda, et nad jääksid Leetu pikemaks ajaks. „Statistika näitab, et inimesed veedavad Leedus 2,4 ööd ja Lätis üle nelja öö,“ täpsustas ta.