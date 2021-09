Nipiraamatu peatoimetaja Epp Reinmets: kuidas ma endale sauna kodukontori tegin 

Niisiis, vajasin vaid pisikest kodukontoriruumi. Käisin terve korteri uuriva pilguga läbi ja sõelale jäid nurgake magamistoas, klaasitud rõdu ning WC ja duširuumiga ühenduses olev saun (mis meil oli küll kolikambri rollis). Kuna magamistuppa ei soovitata tööasju viia, sest see on ikka puhkamise koht, ja rõdu klaasseinad hoiavad küll tuulte eest, ent külm on seal ikka, langes otsus kasutamata saunaruumi kasuks.

Privaatsuse pärast ma muret tundma ei pea. Uks WC ja kontori vahel käib mõlemalt poolt lukus ning õhku on mul ka piisavalt − saunale ehitatakse ju teadupärast korralik sundventilatsioon. Ah jaa, leiliruumil on ju ka paksud spetsiaalse polsterdusega seinad, mis toimivad väga hästi ka mürasummutajana. Töötan nagu pommivarjendis − vaikuses ja rahus. Ainult valgusest on mul siiani olnud puudus. Ka töötervishoiuarst laitis mu kodukontori seetõttu maha − päevavalgus on iga töökoha juures ju väga oluline. Aga kuna mul oli juba vahva kontor valmis, ei saanud ka akna puudumine seal töötamisele takistuseks.