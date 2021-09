LUGEJA KÜSIB: Kas kodutolm võib olla tervisele ohtlik? 

„Mu kodu saab väga ruttu pärast koristamist jälle tolmuseks, aga ma ei jõua seda piisavalt tihti ära tõmmata, et pinnad oleksid pidevalt puhtad. Kas tolm on põrandal ja kappidel lihtsalt silmale kole vaadata või on see tervisele halb ka siis, kui allergiat pole?“ küsib Kati Kuressaarest.