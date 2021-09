LUGEJA KÜSIB: Kas seeni korjates võib need maa seest välja tõmmata? 

„Armastame väga oma väikese sõpruskonnaga seenel käia. Nii tekib kokku saades alati pisuke vaidlus, et kas seente korjamiseks tuleb kasutada nuga või võib need lihtsalt maa seest välja keerata. Milline viis on see kõige õigem?“ uurib Kadri Tallinnast.